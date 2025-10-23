Один из старейших театров кукол СКФО организует двойную "Ночь искусств" в 2025 году

Вырученные средства направят на поддержку бойцов СВО

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Ставропольский краевой театр кукол, который является одним из старейших на Северном Кавказе, в 2025 году проведет "Ночь искусств" два дня подряд. Во время акции будут проходить розыгрыши, вырученные средства направят на поддержку бойцов СВО, сообщается в Telegram-канале театра.

"По многочисленным просьбам и обращениям мы решили в этом году провести акцию "Ночь искусств" в два дня: 3 и 4 ноября. Встречайте двойную "Ночь искусств - 2025" вместе с нами", - говорится в сообщении.

В дни акции в театре стартует продажа билетов на спектакль "Вий". Купившие билеты до 5 ноября станут участниками розыгрыша. Все средства, вырученные от продажи в эти дни, пойдут на поддержку участников специальной военной операции.

В "Ночь искусств" театр кукол впервые представит постановку в жанре традиционной русской скоморошины. В моноспектакле "Фауст" используются элементы русского фольклора: частушки, народные песни и танцы. Исполнителем всех ролей в моноспектакле выступит актер Андрей Васильев, режиссером стал Владимир Литвинов, художником - Маргарита Литвинова.

Краевой театр кукол является единственным государственным кукольным театром на Ставрополье.