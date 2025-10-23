Полнометражное продолжение сериала о Варваре выйдет в 2026 году

Режиссером проекта выступит Юрий Коробейников

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Полнометражное продолжение детского сериала о девочке Варваре выйдет в российский прокат 1 октября 2026 года. Режиссером выступит Юрий Коробейников, известный по сериалу "Любопытная Варвара", сообщили журналистам в "Атмосфере кино".

"1 октября 2026 года в прокат выходит полнометражное продолжение детского сериала. Варвару и ее друга Васю ожидают новые детективные приключения - теперь на большом экране. Производством картины занимается кинокомпания "Карго", дистрибьютор - "Атмосфера кино", - говорится в сообщении.

Главные роли исполнят Полина Айнутдинова и Сергей Федоров. Съемки фильма проходят в локациях Узбекистана, где герои столкнутся с новыми тайнами и приключениями, полными восточного колорита. По информации пресс-службы, первый сезон сериала "Любопытная Варвара", вышедший в 2024 году, получил Гран-при фестиваля "Пилот", победил на IV Национальной премии интернет-контента ИРИ и вошел в тройку самых популярных проектов года.

На онлайн-платформах вышли финальные серии второго сезона, а уже в 2026 году состоится премьера третьего. Детский детективный сериал "Любопытная Варвара" рассказывает про 10-тилетнюю Варвару Смородину, умную и начитанную девочку. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя берется за расследования преступлений вместе со своим новым другом - сельским мальчиком Васей.