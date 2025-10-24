Статья

Стивен Кинг одобрил! Что ожидать от сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"?

26 октября на экраны выходит сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри", который вернет зрителей в жуткий город из вселенной Стивена Кинга. Рассказываем о том, чем удивят зрителей создатели проекта и что думает автор оригинального романа о картине

Редакция сайта ТАСС

© Jimin Kim/ SOPA Images via Reuters Connect

Сериал с заделом на прошлое

Андрес Мускетти, срежиссировавший два последних фильма о злой сущности, снова взялся за историю об инфернальном клоуне Пеннивайзе, но отправился в прошлое, чтобы раскрыть происхождение зла, которое терроризирует Дерри на протяжении столетий. Он разработал сериал вместе со своей женой-продюсером Барбарой и сценаристом Джейсоном Фуксом, основываясь на отступлениях из романа Кинга, в которых один из главных героев, Майк Хэнлон, исследует прошлое города.

Одним сезоном авторы ограничиваться не собираются — уже начался препродакшн второго. Концепция подразумевает, что каждая из историй будет разворачиваться на 27 лет раньше предыдущей — это связано с циклами пробуждения Пеннивайза. Если в первом сезоне действие происходит в 1962 году, то во втором — в 1935-м, а в заключительном третьем — в 1908-м. По словам режиссера, у них есть причина подавать сюжет в обратном порядке. "Все, что аудитория знает об "Оно", — это лишь верхушка айсберга", — подчеркнул амбициозность проекта Мускетти. Кроме того, этот проект должен быть заметно ближе по духу к оригинальной книге, чем то, что режиссер делал ранее. Как отметил Андрес, то, что команда не смогла передать в фильмах относительно эпохи, будет отражено именно в сериале.

Помимо прошлого клоуна-убийцы проект уделяет внимание расовой напряженности в США 1960-х. Создатели пытались показать, что Пеннивайз — не единственный источник зла в Дерри. Также в повествовании не последнее место занимают коренные американцы. Продюсер сериала Брэд Кейн считает, что их сюжетная линия особенно важна. "Мы хотели вернуться к истокам существа — и поговорить о хранителях земли. Коренные народы жили с этим злом гораздо дольше, чем кто-либо другой", — заявил он.

Билл Скарсгард на месте

К возможному сожалению фанатов коварного клоуна, ожидается, что в фильме его будет мало, но этому есть вполне справедливое обоснование. "Он — наша акула. Нужно вводить его со всей его сложностью в правильные моменты, иначе "Оно" теряет свою силу", — заявила Барбара Мускетти. А Кейн напомнил поклонникам, что уже есть два фильма, в которых Пеннивайза было очень много, а новый формат повествования позволяет не только показать клоуна в его привычном для зрителей обличии, но и уделить время другим формам, которые он способен принимать.

Что не может не радовать, так это то, что Пеннивайза вновь сыграет Билл Скарсгард. Изначально он вообще не хотел возвращаться к роли, потому что исполнение таких персонажей было психологически для него тяжелым, но любопытство актера взяло верх. "Очевидно, для человека, который так серьезно относится к своей работе, жить в голове этих персонажей долгое время — тяжелая ноша. Поэтому он немного колебался поначалу, а потом что-то изменилось. Думаю, мы начали все сначала, обсудили все достоинства новой истории, и он решил взяться за нее", — говорил Андрес Мускетти.

Его заинтересовала возможность погрузиться в предысторию клоуна и в частности Боба Грея — парня, которого и поработила злая сущность. "Было весело. Мне понравилось даже больше, чем я ожидал, на самом деле. В некоторых моментах мы смогли раскрыть стороны Пеннивайза, которые еще не видели", — объяснил свой интерес Скарсгард.

Довольны ли критики?

Пока зрители ожидают проект, критикам уже удалось ознакомиться с первой половиной серий. Отмечается, что сериал более жесткий, чем фильмы, с большим количеством шокирующих сцен: один из экспертов назвал сериал "умело созданным и пугающим повествованием о происхождении Пеннивайза", а другой отметил, что картина "с самого начала дает понять, что действительно хочет напугать" зрителя.

Но были и негативные отзывы. Некоторые рецензенты отмечают, что в сериале слишком много персонажей и это играет с ним злую шутку: большая их часть прописана поверхностно. Также отмечают слишком медленный темп повествования. "Складывается впечатление, что сценаристы сначала написали сценарий, а потом придумали, как его растянуть, чтобы уложиться в последовательность серий", — отметили критики.

А что сказал Король ужасов?

Стивен Кинг часто критически относится к экранизациям своих фильмов, но к "Добро пожаловать в Дерри" он оказался благодушен. Сам проект он назвал потрясающим, а первый эпизод — пугающим. Сценарист Джейсон Фукс выдохнул: "Получить от него знак одобрения было невероятным. Это огромное облегчение и вершина карьеры для нас как мегафанатов Стивена Кинга".

Также он отметил, что писатель был очень вовлечен в процесс создания проекта. "Он должен был читать и одобрять практически все, но мы не знали его реакции на финальный продукт до тех пор, пока он не опубликовал сообщение, где написал, что ему понравилось шоу", — говорил он.

Мускетти, как ценитель таланта и наследия писателя, отметил актуальность истории. "Когда Стивен Кинг писал "Оно", он создал не только хоррор-классику и историю взросления, но и притчу о самом страхе. Темы, которые он исследовал, были актуальны тогда, но резонируют еще больше в сегодняшнем контексте", — отдал дань идеям автора режиссер.

