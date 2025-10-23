Умер продюсер Джерри Токофски

Ему был 91 год

Редакция сайта ТАСС

Джерри Токофски © Dimitrios Kambouris/ Getty Images for Assouline

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Голливудский продюсер и бывший глава киностудии Columbia Pictures Джерри Токофски умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его информации, семья продюсера сообщила, что Токофски умер 5 октября в своем доме в Нью-Йорке "по естественным причинам".

Токофски был известен благодаря работе над такими кинокартинами, как "Где Поппа?" (1978), "Гленгарри Глен Росс" (1992), "Пейзаж Грез"(1984) и другими, пишет журнал.

В 1960 годах Токофски был молодым руководителем киностудии Columbia Pictures, где проработал вплоть до 1970 года. Впоследствии он стал вице-президентом европейского производства в компании Paramount, отмечает журнал.

Джерри Токофски родился в Бруклине в 1934 году. До начала своей карьеры в кинематографе, он получил диплом по специальности "журналистика", а позже продолжил обучение на юридическом факультете Нью-Йоркского университета.