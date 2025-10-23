Молодые художники страны показали в КБР выставку "Кавказ: притяжение будущего"

На конкурс было представлено более 160 работ от 71 автора

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Молодые российские художники показали в столице Кабардино-Балкарии (КБР) выставку "Кавказ: притяжение будущего". Более полусотни авторов представили работы, посвященные 80-летию Победы, передает корреспондент ТАСС с открытия экспозиции.

В музее изобразительных искусств Нальчика открылась выставка молодых художников, участвующих в проекте "Кавказ: притяжение будущего". Представленные работы - претенденты на победу в конкурсе им. З. Церетели, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В этом году на конкурс было представлено более 160 работ от 71 автора. Из них было отобрано 57. И когда эти работы жюри отбирало, коллеги говорят, были даже баталии. И, самое главное, растет уровень, растет количество участников - их стало вдвое больше, чем в прошлом году. В этом году и призовой фонд увеличился. Он составляет 300 тыс. рублей", - рассказала ТАСС председатель Союза художников КБР Жанна Канукова.

Молодые авторы привезли в КБР свои живописные холсты, графику и скульптуру. В этот раз участвуют художники из республик Северного Кавказа и Закавказья, Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, ЛНР и ДНР.

"Моя работа называется "Старые раны". Главный герой - это пожилой ветеран, на исходе своих дней, которого тревожат старые раны, а сын омывает ему ноги. В сцене старик внутренне одновременно испытывает дискомфорт и благодарность от того, что не просто сохранил жизнь, но и дал новую. В целом мне очень понравились работы: заметно, что появляются фигуративные вещи, которые пришли на смену декоративному искусству. У многих хорошо видна школа, например, петербургская. Замечательное мероприятие, открывающее новых авторов", - рассказал ТАСС художник Мурат Анаев, ставший победителем прошлогоднего конкурса молодых художников "Кавказ: притяжение будущего".

О проекте

Академический проект "Кавказ: притяжение будущего" проводится в Кабардино-Балкарии в четвертый раз. В его рамках организованы международная научно-практическая конференция, мастер-классы по живописи, творческие встречи, лекции для студентов и педагогов. Проект реализуется при поддержке парламента КБР, регионального министерства культуры и Союза художников России.