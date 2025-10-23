Путин поддержал идею создания в Кронштадте мемориала погибшим морякам
15:42
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Кронштадте мемориал с использованием корабельных колоколов в память о погибших моряках.
Путин осмотрел выставку к заседанию попечительского совета Русского географического общества. Во время осмотра президент разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов рассказал главе государства об идее создать памятник в Кронштадте в виде колокола, внутри которого расположены рынды, чтобы люди могли в память о погибшем экипаже ударить в судовой колокол.
"Супер. Отличная идея", - ответил Путин.