Путин поддержал идею создания в Кронштадте мемориала погибшим морякам

Глава государства осмотрел выставку к заседанию попечительского совета Русского географического общества

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Кронштадте мемориал с использованием корабельных колоколов в память о погибших моряках.

Читайте также

Суверенный ИИ и Год географии в России. О чем заявил Путин на съезде РГО

Путин осмотрел выставку к заседанию попечительского совета Русского географического общества. Во время осмотра президент разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов рассказал главе государства об идее создать памятник в Кронштадте в виде колокола, внутри которого расположены рынды, чтобы люди могли в память о погибшем экипаже ударить в судовой колокол.

"Супер. Отличная идея", - ответил Путин.