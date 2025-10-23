Коллекция редких книг по искусству передана в дар Новгородскому музею-заповеднику

Почти 90 книг передал предприниматель и коллекционер Александр Одиноков

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Фонды Новгородского музея-заповедника пополнились ценным собранием редких изданий по истории искусства. Коллекция из почти 90 книг была передана в дар предпринимателем и коллекционером Александром Одиноковым, многие годы сотрудничавшим с музеем, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"На протяжении многих лет Александр Николаевич передавал музею уникальные собрания произведений искусства. Нынешнее поступление - почти 90 книг - коллекция редких изданий об истории искусства - имеет особое значение. Это книги, каталоги и журналы, которые Александр Николаевич собирал на протяжении всей своей жизни", - рассказали в музее.

Александр Одиноков на протяжении многих лет передавал музею уникальные произведения искусства. Среди предыдущих даров - обширная коллекция русской графики XVIII-XX веков, включавшая работы Шишкина, Васнецова, Серова, Коровина и других мастеров. Эти произведения легли в основу крупных выставок и стали важной частью музейного собрания. Новая коллекция включает издания 1872-2006 годов. Среди них - публикации о русской и советской графике, биографии художников и архитекторов, каталоги выставок, журналы начала XX века. Все эти издания представляют собой библиографические редкости, отражающие развитие художественной мысли.

"Каждое издание хранит след личного участия мецената: на форзацах - его именной экслибрис, на некоторых страницах - автографы и пометки известных деятелей искусства", - отметила хранитель фонда редкой книги Любовь Виноградова. По ее словам, эти книги являются не просто источником знаний, но и памятником эпохи, когда собирание искусства было служением культуре.

Виноградова охарактеризовала Одинокова как "мецената редкого склада", для которого собирательство было формой служения прекрасному.