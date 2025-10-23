В посольстве РФ в Вене прошел концерт лауреатов конкурса Хиблы Герзмавы

В мероприятии приняли участие представители российской диаспоры, дипломатических миссий СНГ в Австрии и постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене

ВЕНА, 23 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Концерт лауреатов международного конкурса вокалистов и концертмейстеров российской оперной дивы Хиблы Герзмавы с полным аншлагом прошел в посольстве России в Австрии, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие представители российской диаспоры, дипломатических миссий СНГ в Австрии и постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Вене. Перед публикой выступили меццо-сопрано Полина Шароварова и Юлия Вакула, а также баритон Евгений Бовыкин. Аккомпанировал и солировал на фортепиано Владимир Вишневский.

Исполнители представили программу из произведений П. Чайковского, С. Рахманинова, В.А. Моцарта, Д. Верди, М. Равеля и К. Сен-Санса. Завершился вечер исполнением песни В. Соловьева-Седого на слова М. Матусовского "Подмосковные вечера", в ходе которого квартет исполнителей стихийно поддержала публика.

С приветственным словом выступила российская оперная певица, заслуженная артистка России Марина Мещерякова, которая в этом году входила в состав жюри конкурса. "Конкурс Хиблы Герзмавы отличается от других подобных тем, что он очень сложный. Участники должны продемонстрировать свое мастерство в разных жанрах: русский и зарубежный романс, старинная и романтическая оперы. Они должны показать, что способны выдерживать разные стилистики", - сказала она.

"Сегодняшняя программа - свидетельство огромного вклада России в мировую культуру. Российскую культуру не отменить, как бы того ни хотели наши оппоненты. Нельзя отменить то, что в наших сердцах <...>", - отметил временный поверенный в делах РФ в Австрии Василий Вешкурцев.