В Москве стартует большой фестиваль мультфильмов

Откроется фестиваль французским фильмом "Арко" режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман, удостоенным главного приза в Анси

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В Москве с 24 октября по 5 ноября пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов. В этом году зрителей ждут 400 фильмов из 35 стран, 50 площадок и 12 дней показов.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что анимация играет важную роль в укреплении международных культурных связей и взаимопонимания между народами. "Благодаря своему универсальному киноязыку анимация способствует сближению стран, открывает новые горизонты для международного сотрудничества, позволяет людям разных национальностей лучше понимать друг друга и находить общие ценности. Это наглядно демонстрирует, что искусство не знает границ", - подчеркнула Любимова.

Откроется фестиваль французским фильмом "Арко" режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман, удостоенным главного приза в Анси. В конкурсной программе представлены национальный конкурс и международные показы короткометражных и полнометражных фильмов, которые оценит жюри с участием режиссера из Индии Суреша Эриата и исследовательницы анимации из Сербии Андрияны Ружич.

Фокусом нынешнего года станет венгерская анимация - зрителям покажут документальный хит "Синий пеликан" Ласло Чаки и две программы короткометражных фильмов, созданных при поддержке посольства Венгрии. Главной "героиней" фестиваля станет режиссер из Екатеринбурга Нина Бисярина. Ее работы, посвященные природе и людям Урала, будут представлены в ретроспективе и на выставке эскизов. Бисярина также проведет интенсив для молодых профессионалов.

Особое внимание уделено российской анимации. В национальном конкурсе представлены новые работы студентов и молодых авторов, а также признанных мастеров - в частности, фильм Дмитрия Геллера "Алешенька", обладатель Гран-при фестиваля в Суздале. В конкурс полнометражных фильмов вошел дебют Леонида Шмелькова "Непокой" - ироничный триллер о герое, застрявшем в провинциальном отеле.

Премьеры и внеконкурсная программа

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подчеркнула, что Большой фестиваль мультфильмов занимает особое место в культурной жизни России, объединяя профессионалов индустрии и широкую аудиторию. По ее словам, фестиваль не только знакомит зрителей с лучшими образцами мировой анимации, но и способствует развитию творческой среды.

"Его ключевая миссия - просветительская: фестиваль целенаправленно знакомит зрителей с лучшими образцами мирового анимационного искусства, демонстрируя весь спектр стилей и техник. В то же время благодаря актуальным дискуссиям, творческим лабораториям и мастер-классам БФМ становится настоящим двигателем индустрии, источником новых идей и вдохновения", - отметила Слащева.

Среди главных премьер - новый детский фильм Мишеля Гондри "Майя, дай мне название" - уютная семейная история от обладателя премии "Оскар". Кроме конкурсных программ зрителей ждут показы студенческих работ, благотворительные сеансы по всей Москве, юбилейные сборники к 90-летию композитора Григория Гладкова и специальная программа фестиваля "Ща5сек".

Фестиваль продолжит свой образовательный проект - "Фабрика мультфильмов", где юные участники смогут самостоятельно создать короткие анимационные работы. Проект пройдет с 6 по 9 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России. Генеральный партнер мероприятия - киностудия "Союзмультфильм".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.