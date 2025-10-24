В Испании нашли полотно, похожее на потерянную в дороге картину Пикассо

Как передает телеканал La Sexta, несколько недель назад одна из работ художника исчезла при странных обстоятельствах

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании обнаружила картину, которая, возможно, является работой художника Пабло Пикассо (1881-1973), исчезнувшей ранее во время транспортировки для участия в выставке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, "появилась картина и сейчас принимаются все меры для того, чтобы убедиться, что это именно та [работа], которая исчезла".

Как передает телеканал La Sexta, несколько недель назад одна из работ Пикассо исчезла при странных обстоятельствах. Она должна была отправиться вместе с другими произведениями из Мадрида в культурный центр CajaGranada в Гранаде. Небольшая картина, написанная в 1919 году, застрахована на €600 тыс.

Согласно версии газеты ABC, по предварительным данным, работа была потеряна в Мадриде и так и не выехала в Гранаду, несмотря на то, что частная компания, ответственная за ее хранение, должна была перевезти картину вместе с другими произведениями.