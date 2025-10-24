People: Коппола продаст коллекцию часов после провала "Мегалополиса"

По данным журнала, среди них F.P. Journe стоимостью порядка $1 млн

Фрэнсис Форд Коппола © Maya Dehlin Spach/ Getty Images

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола, известный по работе над кинотрилогией "Крестный отец", продаст несколько ценных предметов из личной коллекции после неудачи фильма "Мегалополис". Об этом сообщил журнал People.

По данным журнала, режиссер решил выставить ценности, включая семь дорогостоящих часов, на аукцион, поскольку он вложил порядка $120 млн в провальную кинокартину, общемировая выручка от проката которой составила порядка $14,3 млн.

Коппола отказался от сотрудничества со студиями и продал крупный пакет акций своей винодельческой компании Inglenook, чтобы профинансировать съемки "проекта своей мечты", указал журнал. Как заявлял сам режиссер на Каннском фестивале в 2024 году, "деньги абсолютно не волновали" его.

Среди предметов роскоши, которые намеревается пустить с молотка Коппола, числятся наручные часы F.P. Journe стоимостью порядка $1 млн. Именно в них режиссер присутствовал на премьерном показе "Мегалополиса".