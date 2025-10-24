Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Египте

Его откроет картина Руслана Гусарова и Артема Сомова "Один. Поле. Воин"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" состоится в Египте с 28 по 30 октября. Показ фильмов пройдет в залах Каирской оперы, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Египте. Мероприятие состоится с 28 по 30 октября в залах Каирской оперы. Всего в рамках зрительской программы представлено семь фильмов производства RT. Док, RT Arabic, а также египетских авторов", - говорится в сообщении.

Откроет фестиваль картина Руслана Гусарова и Артема Сомова "Один. Поле. Воин" - история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, три недели в одиночку державшего оборону на Запорожском фронте. "Герои есть в каждой стране. В людях, которые хранят веру, силу духа и человечность. Когда мы рассказываем их истории через кино, мы создаем мосты между странами, так во время наших фестивалей рождается народная кинодипломатия", - сказала генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Во второй день фестиваля зрители увидят три документальные ленты. Египетский фильм "Мины" телеканала Alwathaeqeya рассказывает о взрывоопасном наследии Второй мировой войны. Лента "Сестры милосердия" режиссера "RT Док" Ольги Кирий посвящена героизму медицинских сестер - от времен Первой мировой до наших дней. Фильм "Расхитители Сирии" Вячеслава Гузя и Александра Авилова исследует, как боевики ИГИЛ (Организация признана террористической и запрещена в РФ) при поддержке западных кураторов превращали древние археологические объекты в источник наживы, продавая артефакты на аукционах.

Деловая программа фестиваля включит дискуссию о традиционных ценностях как основе объединения России и Ближнего Востока, эксперты обсудят духовные и культурные связи двух регионов.

В заключительный день фестиваля покажут фильм RT Док "Позывной Царь". картину RT Arabic "Возвращение", посвященную 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом, а также египетский фильм "The Brink of Dreams" ("Грань мечты") Нады Риад и Аймана Аль-Амира - историю группы девушек, решивших осуществить свою театральную мечту. Картина стала первым египетским документальным фильмом, удостоенным премии "Золотой глаз" Каннского фестиваля.

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится в разных странах и объединяет документалистов, военкоров и общественных деятелей. Коллекция фестиваля включает более 100 фильмов о людях, проявивших мужество, самоотверженность и веру в свои идеалы. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.