Новый музей Нижегородского государственного театра кукол откроют в 2026 году

В экспозиции будут представлены уникальные материалы из собрания театра и фондов Бахрушинского музея

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Открытие нового музея Нижегородского государственного театра кукол запланировано на 2026 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между Бахрушинским театральным музеем и правительством Нижегородской области.

"В обновленном пространстве Центра театральной истории на Татарской генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве. Среди ключевых направлений взаимодействия - создание детского центра, реализация культурно-образовательных программ, а также открытие нового музея Нижегородского государственного театра кукол, запланированное на 2026 год", - отмечается в сообщении.

В новом музее Нижегородского государственного театра кукол посетители смогут проследить историю одного из старейших театров кукол России - от его основания в 1929 году до современности. В экспозиции будут представлены уникальные материалы из собрания театра и фондов Бахрушинского музея. В их числе афиши, архивные документы, фотоматериалы, эскизы и другие экспонаты.

Проект реализуется по федеральной программе "Новый музей театра", инициированной генеральным директором Бахрушинского театрального музея Кристиной Трубиновой в 2023 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Главная цель программы - сохранить уникальные театральные коллекции и сделать наследие отечественного театра доступным широкой аудитории. Ежегодно Бахрушинский музей открывает пять новых музейных пространств в театрах разных регионов России. Ранее постоянные экспозиции появились в Курске, Махачкале, Кинешме, Ярославле и Сухуме. До конца 2025 года запланированы открытия в Самаре и в Донецке.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в последние годы нижегородские театры сделали большой рывок вперед. "В рамках федеральных проектов и регионального финансирования мы провели важные для театров ремонтные работы, обновили оборудование. Это дает нам дополнительные возможности, чтобы брать новые творческие высоты - работать с приглашенными режиссерами, осваивать нестандартные форматы, получать знаковые премии. Бахрушинский музей - главный театральный музей страны, и наше партнерство станет еще одним шагом и в развитии музейного направления, и в развитии театров", - приводятся слова Никитина в сообщении.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества правительства Нижегородской области и музея станет создание детского центра. Это интерактивная просветительская площадка для детей и их родителей. Дети через игру и музейно-театральную педагогику познакомятся в центре с миром театра и его профессиями. "Авторская программа "Что такое театр? Мир театральных профессий" включает уроки по истории театра, актерские тренинги и творческую практику - от создания элементов костюмов и бутафории до работы над фрагментами декораций будущих спектаклей. Такой подход помогает раскрыть творческий потенциал детей и сформировать новое поколение театральных зрителей", - говорится в сообщении.

О музее

Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Бахрушиным (1865-1929). При поддержке Министерства культуры РФ по программе комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Бахрушинский музей - крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объему фондов после Государственного исторического музея (ГИМ) и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов хранится в 19 объектах и в фондах музея. Среди них архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно-прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания.