Старейший на юге России Волгоградский ТЮЗ возобновил работу

Модернизация учреждения проходила в течение четырех лет

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Волгоградский театр юного зрителя (ТЮЗ) 24 октября презентует первый спектакль после четырех лет ремонта. Модернизация учреждения культуры позволила сделать его самым современным в стране, сказал в ходе рабочего визита в театр губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Старейший на юге страны Волгоградский (Сталинградский) ТЮЗ создан в 1933 году. В день самой массированной бомбежки Сталинграда - 23 августа 1942 здание театра было полностью разрушено прямым попаданием снаряда. Труппа ТЮЗа была эвакуирована в Казань. В Волгограде театр юного зрителя был возрожден в 1970 году. С 2021 года началось поэтапное обновление здания театра, а в 2023 году ТЮЗ полностью закрыли на капитальный ремонт.

"Несмотря на все трудности, нам удалось реализовать сложнейший проект, который позволяет творческим коллективам демонстрировать весь свой талант, раскрывать свои возможности и радовать зрителей. Коллектив ТЮЗа, школьные и студенческие театры, труппы из других регионов будут иметь возможность выступать на лучшей сцене России, потому что это самый современный Театр юного зрителя всей нашей страны", - сказал Бочаров.

В обновленном театре расположено три зала - большой на 530 мест, малый - на 99 и камеральный - на 80. Все они оснащены интерактивной светотехникой и музыкальной аппаратурой, цифровым оборудованием, технологическим телевидением и связью. На большой сцене создано несколько "провалов", позволяющих исчезать сразу нескольким артистам.

Перед коллективом ТЮЗ глава региона поставил задачу к следующему театральному сезону представить предложения по дальнейшему развитию театра, а также аккумулировать на базе обновленного учреждения работу с творческой молодежью, школьными и студенческими театрами.