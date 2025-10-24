На Урале на камнерезной выставке показали работы 300 художников

В экспозиции представлены более 400 произведений из металла и камня

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Организаторы выставки XXVI Всероссийского конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искусства имени А. К. Денисова-Уральского "Металл, камень, идея" в Екатеринбурге представили работы 300 художников из 27 регионов России, а также Италии и Швейцарии, передает корреспондент ТАСС.

"Это единственный конкурс, который живет уже 26 лет. И не то, что не умирает, мы прирастаем именами, прирастаем регионами, партнерами, и люди хотят в нем участвовать. Это открытая площадка и для детей, и для взрослых ", - рассказала директор екатеринбургского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина.

Она также сообщила, что в этом году музей планирует приобрести от трех до семи работ победителей конкурса.

В экспозиции представлены более 400 произведений из металла и камня по 11 номинациям, а также внеконкурсные работы. Впервые в конкурсе принимают участие студенты Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Кроме того, на площадке можно увидеть выставку известных художников к 300-летию камнерезного дела Урала "Автограф".

На конкурсе "Металл, камень, идея" участники соревнуются в номинациях, связанных с ювелирным искусством и каменной пластикой, а также в области гранильного искусства и мастерства.