"Покровка. Театр" планирует стать театром "неочевидной классики"

В новом сезоне намерены выпустить минимум четыре премьеры, отметил худрук Дмитрий Бикбаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Репертуар "Покровка. Театр", художественным руководителем которого в 2025 году был назначен Дмитрий Бикбаев, планируется строить на базе "неочевидной классики".

"Премьеры будут - и мне очень хочется, чтобы "Покровка. Театр" стал театром неочевидной классики. Чтобы это были спектакли по тем классическим произведениям, которые, может быть, редко ставились или не ставились вовсе", - сказал Бикбаев на пресс-конференции в ТАСС.

Всего, как заметил худрук, в новом сезоне "Покровка. Театр" планирует выпустить минимум четыре премьеры. Известны названия двух из них. Первой станет постановка самого Бикбаева по мотивам повести Алексея Толстого "Упырь". Спектакль получил название "Москва. Сумерки", впервые его покажут 4 ноября. Еще одна премьера - работа Сергея Посельского "Дубровский". В ее основу лег одноименный роман Александра Пушкина. Сценическая версия текста была подготовлена еще год назад, однако дату премьеры коллектив театра на сегодняшний день не раскрывает.

"Что касается репертуара, понятно, что есть наследие, которое осталось от Сергея Николаевича Арцибашева, основателя театра. Его спектакли мы любим, они не уйдут из репертуара. Сейчас мы будет обновлять декорации этих постановок, обновлять костюмы - есть такая потребность. Но сами спектакли, они замечательные, яркие, хорошие", - добавил худрук.

25 октября 2025 года состоится официальное открытие театра после капитального ремонта.