На "Comic Con Игромир - 2025" в Москве выступят Дора, "Хлеб" и Lida

Фестиваль пройдет с 12 по 14 декабря

Дора © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские певцы Дора, Lida и группа "Хлеб" станут хедлайнерами музыкальной программы фестиваля "Comic Con Игромир - 2025", куратором которой выступит "Яндекс музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс музыки".

Фестиваль пройдет с 12 по 14 декабря на площадке "Тимирязев центра" и впервые в своей истории представит масштабную музыкальную программу - концерты состоятся на сценах в обоих залах фестивального пространства.

"Вечером 12 декабря на главной сцене выступит поп-рейв-артист Lida, 13 декабря - группа "Хлеб", а музыкальную программу фестиваля 14 декабря завершит Дора. Также в финальный день прозвучат саундтреки к Atomic Heart и сериалу "Киберслав" в исполнении групп Oligarkh и "Братство атома", - говорится в сообщении.

"Comic Con Игромир" откроет шоу саундтреков от симфонического оркестра Imperial Orchestra, который исполнит композиции из "Звездных войн", "Властелина колец", "Гарри Поттера" и анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. Также прозвучит эксклюзивный Cinema Medley, объединяющий музыку Дзе Хисаиси, Джона Уильямса, Людвига Йоханссона и Говарда Шора.

"Comic Con Игромир" - событие с мощнейшим коммьюнити и большой историей. Среди фанатов кино, игр, аниме и косплея музыка играет значимую роль, - отметил директор по работе с артистами в "Яндекс музыке" Константин Сидорков. - Мы сделали акцент на исполнителях, выросших внутри поп-культурного сообщества, и тех, кого слушают представители разных фандомов фестиваля".

Кроме музыкальных выступлений, "Comic Con Игромир" объединит премьеры из мира кино, сериалов и видеоигр, а также новинки комиксов, аниме и настольных игр. Первым звездным гостем фестиваля станет художник Marvel Эсад Рибич - автор комиксов "Тор" и "Серебряный Серфер".