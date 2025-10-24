Единственный на Северном Кавказе институт искусств в Нальчике отметил 35-летний юбилей

Глава республики Казбек Коков отметил, что в учреждении трудятся более 100 преподавателей

НАЛЬЧИК, 24 октября. /ТАСС/. Единственный на Северном Кавказе институт искусств федерального значения, функционирующий в столице Кабардино-Балкарии (КБР), отметил 35-летний юбилей, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Северо-Кавказский государственный институт искусств - единственный профильный вуз федерального значения на Северном Кавказе. Он образован Министерством культуры России на базе нальчикского филиала Воронежского государственного института искусств, созданного в 1990 году. Среди выпускников - лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и региональных конкурсов. В учреждении трудятся более 100 преподавателей. Многие из них имеют ученые степени, почетные звания народных и заслуженных артистов РФ и северокавказских республик", - написал Коков в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым.

Заместитель министра культуры РФ находится в республике по случаю юбилея вуза. Также на встрече обсудили развитие культуры в Кабардино-Балкарии.

"В последние годы акцентируем внимание на укреплении материально-технической базы учреждений культуры, создании современной инфраструктуры для развития креативной индустрии. Благодаря нацпроектам и госпрограммам построили шесть домов культуры, в столице - новый культурный центр, капитально отремонтировали 25 ДК, 19 детских школ искусств, 15 библиотек, театр кукол, театр юного зрителя, музеи и другие объекты", - отметил Коков.