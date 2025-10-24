"Черный монах" Чехова выйдет на сцену новгородского театра "Малый"

Спектакль предлагает современное прочтение классического произведения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Новгородский театр "Малый" представит премьеру спектакля "Черный монах" по одноименной повести Антона Чехова. Спектакль сохраняет мистическую атмосферу чеховского произведения, перенося зрителя в мир внутренних противоречий главного героя, сообщила ТАСС заместитель директора новгородского театра для детей и молодежи "Малый" Татьяна Боброва.

"Повесть "Черный монах" часто называют самой загадочной и мистической чеховской историей. Главного героя Андрея Коврина в исполнении актера Алексея Коршунова занимают мысли о таинственной легенде о черном монахе, который является людям, как знак гениальности или близкого безумия. Встречаясь с ним, он погружается в исследование вдохновения и одержимости, не замечая, как разрушается мир вокруг", - сказала Боброва.

По словам режиссера Надежды Алексеевой, это третья работа театра по Чехову, но первая по столь глубокой и философской прозе. "Черный монах" исследует тонкую грань между гениальностью и безумием, что дает богатый материал для сценического воплощения", - отметила Алексеева. Спектакль сохраняет мистическую атмосферу чеховского произведения, перенося зрителя в мир внутренних противоречий главного героя.

Коврина в постановке играет актер Алексей Коршунов, который воплощает на сцене сложный образ ученого, одержимого видениями таинственного монаха. В спектакле заняты известные артисты театра, включая заслуженную артистку РФ Любовь Злобину, Олега Зверева, Марину Вихрову и других ведущих исполнителей труппы. Каждый из актеров создает многогранные характеры, раскрывающие драматизм чеховского сюжета.

Художественное решение спектакля стало результатом творческого союза режиссера Надежды Алексеевой и художника Оксаны Немолочновой. Видеодизайн Анастасии Алексеевой и световое решение Ларисы Дедух создают на сцене мистическую атмосферу, передающую внутреннее состояние главного героя. Сценография органично сочетает реалистичные элементы сада Песоцких с символическими образами, возникающими в сознании Коврина.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет и предлагает современное прочтение классического произведения. Постановка продолжает традицию театра обращения к русской классике, но представляет ее в новом художественном ключе.