В Петербурге стартует Международная неделя консерваторий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий" открывается в Петербурге при участии 600 музыкантов из гуманитарных вузов России, стран Европы и Азии. Программу праздника организаторы представили на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Единственный в мире фестиваль такого формата пройдет с 25 октября по 3 ноября на лучших академических площадках города и откроется концертом в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Музыкальную часть предварит торжественная церемония вручения диплома и мантии почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории народному артисту России виолончелисту Сергею Ролдугину.

"Каждый фестиваль по-своему особенный. Работать столько лет в академической сфере непросто, и тем не менее благодаря интересу почитателей, слушателей Петербурга мы это делаем. В 2025 году мы вновь наполнили фестиваль большим количеством необыкновенных событий. Это 10 хоровых, оркестровых, органных, джазовых программ и более 30 различных мероприятий образовательного блока", - рассказала директор, художественный руководитель фестиваля Лидия Волчек.

На юбилейной встрече выступят представители 12 высших образовательных учреждений России и гости из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Ирана, Китая и Сербии. Специальные программы посвящены юбилярам года Петру Чайковскому, Александру Глазунову, Анатолию Лядову, Георгию Свиридову, каждый из которых причастен к истории старейшего музыкального вуза России.

Программы фестиваля

В Эрмитажном театре в рамках проекта "Классика - этно - XXI" прозвучат сочинения классического и народного репертуара. Исполнителями выступят представители Цзилиньского университета искусств Китая, ансамбль "Мехрабанан" из Ирана, а также Оркестр баянов и аккордеонов Петербургской консерватории.

На этой же сцене пройдет впервые организованный "Вечер хореографических премьер". В исполнении студентов консерватории и юных артистов школы классического балета Никиты Долгушина будут представлены специально созданные для фестиваля четыре хореографические новеллы на музыку Александра Чайковского, Антона Танонова, Светланы Нестеровой и Светланы Лавровой.

В Концертном зале Мариинского театра выступит Симфонический оркестр Петербургской консерватории под управлением ее ректора Алексея Васильева и советника президента Сербии по культуре Деяна Савича.

Традиционно будут проведены образовательные семинары по хоровому и оперно-симфоническому дирижированию, фортепианному исполнительству, концертмейстерскому мастерству, открытые лекции, презентации, творческие встречи и мастер-классы музыкантов России и зарубежья. На фестивале будет работать творческая мастерская по музыкальной журналистике, пройдет форум молодежных идей "Сам себе продюсер", будет организован международный образовательный семинар по концертному менеджменту и продюсированию событий.

На протяжении двадцати пяти лет фестиваль объединяет ведущие музыкальные вузы России и зарубежья, укрепляя и развивая культурные связи. По случаю знаменательной вехи в истории проекта в Гербовом зале Зимнего дворца состоится церемония награждения юбилейными медалями многолетних партнеров и участников Международной недели консерваторий.