Театр "Буфф" посвятит вечер 100-летию народного артиста РФ Исаака Штокбанта

Спектакль-концерт соберет воспитанников всех курсов мастера

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Государственный музыкально-драматический театр "Буфф" посвятит вечер "Жизнь прекрасна!" 100-летию со дня рождения основателя труппы народного артиста России Исаака Штокбанта (1925-2020). Этот спектакль-концерт соберет воспитанников всех курсов мастера, обладавшего редким даром открывателя талантов, сообщили в пресс-службе театра.

В вечере примут участие ведущие актеры "Буффа" и приглашенные звезды Юрий Гальцев и Елена Воробей. Постановщиком программы выступил художественный руководитель театра заслуженный артист России Михаил Смирнов.

"Жизнь создателя театра "Буфф", ветерана Великой Отечественной войны Исаака Штокбанта была полна самых невероятных событий, встреч, побед и поистине настоящих чудес. Ему посчастливилось выжить в блокаду Ленинграда, стать боевым офицером, героем войны, а потом он резко развернул свою судьбу, поступил в Театральный институт, чтобы посвятить свою жизнь искусству", - рассказали в пресс-службе.

После окончания института на Моховой он проявил незаурядные лидерские качества, основав Красноярский ТЮЗ, возродив Русский театр в Петрозаводске. Любимым детищем Исаака Романовича стал театр "Буфф", который он создал в 1983 году из своих учеников и творческих единомышленников. Из его мастерской вышло десять поколений артистов и режиссеров, заряженных жизнерадостным даром своего наставника.

За свою долгую жизнь Исаак Штокбант сочинил больше сотни спектаклей по классике и современной драматургии, сам писал пьесы для своего театра. Его жизнерадостное искусство, умноженное на молодую энергию учеников, обогатило новыми красками театральную жизнь Ленинграда - Санкт-Петербурга. Город подарил театру "Буфф" новое здание, построенное по специальному проекту.

После ухода мастера театру было присвоено его имя. И сам он продолжает жить в своих учениках, верных его творческим заветам. В день праздника в "Буффе" откроется выставка, рассказывающая о творческом пути режиссера Исаака Штокбанта. Воспоминания о мастере собраны в книге, приуроченной к юбилею. Она называется так же оптимистично, как и субботний праздничный вечер в память об этом светлом человеке, - "Жизнь прекрасна!".