В Луганске прошла премьера шоу от "Королевского цирка Гии Эрадзе"

Оно собрано из номеров продюсерского центра, представляющих разные цирковые жанры

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Премьера шоу "Золотой сезон" от продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" впервые состоялась на манеже Луганского государственного цирка Луганской Народной Республики, передает корреспондент ТАСС.

"Золотой сезон" - совместный проект Росгосцирка и продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе". Цирковое шоу собрано из номеров продюсерского центра, представляющих разные цирковые жанры, эксклюзивно для гастролей в ЛНР.

"Меня переполняют эмоции. Мне кажется я так не волновался уже очень много-много лет, потому что для нас было очень ответственно приехать в Луганск. Мы очень рады, что мы на луганской земле, в этом историческом цирке. Сегодня продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" и компания Росгосцирк из трех огромных программ привезли специально сборную программу и назвали ее "Золотой сезон", потому что это открытие нового сезона - осеннего сезона в луганском цирке", - сказал журналистам заслуженный артист России, продюсер, директор и художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе.

В свою очередь заслуженный артист России, дрессировщик Андрей Широкалов сообщил журналистам, что в Луганске зритель увидел единственный в мире аттракцион, в котором объединены несовместимые в дикой природе животные - пантеры, леопарды, львы, тигры и лигры. "Таких аттракционов нет на сегодняшний день. Их и раньше не было. <…> Фишка аттракциона - состав животных. Никому раньше в голову не приходило совместить несовместимое и поэтому работали отдельно всегда: либо пантеры и леопарды, либо тигры, львы и лигры в одном аттракционе. <…> Три года нашей жизни ушло на репетицию и именно на то, чтобы свести их (хищников - прим. ТАСС) в одной клетке, чтобы они друг друга не грызли", - сообщил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Про страх выступать и зрителя

Художественный руководитель программы Анастасия Якимова сообщила журналистам, что, приехав в Луганск, труппа долго репетировала, поскольку шоу "Золотой сезон" ранее нигде не было представлено. "У нас не возникло никаких проблем. Нам очень комфортно находиться в этом цирке, находиться со [цирковыми] службами, все службы очень отзывчивые", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Якимова подчеркнула, что ехать в Луганск труппе было не страшно, поскольку все артисты "очень хотели приехать" в столицу ЛНР. "У нас не было никакого страха, а только желание приехать, побывать в вашем городе", - сказала она.

Широкалов при этом отметил, что луганский зритель "замечательный". "Это такой зритель неискушенный, не избалованный, понятно почему. Невероятно приятно работать. Как будто окунулся куда-то в советское время, когда были открытые, добрые люди, которые видят каждый нюанс, каждую шутку, трюк - и это постоянная реакция на каждую мелочь, которую в России уже не замечает зритель", - сообщил он.

Шоу "Золотой сезон" продлится в Луганске до 30 ноября.