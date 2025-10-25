В Театре Табакова назвали Золотницкого артистом редкого дарования

Актер служил в театре с 1989 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий был актером редкого дарования, который навсегда останется в истории Московского театра Олега Табакова. Соболезнованиями в связи со смертью актера с ТАСС поделились в пресс-службе театра.

Золотницкий умер 25 октября. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с актером пройдет 28 октября.

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Алексея Алексеевича Золотницкого - талантливого актера театра и кино, выдающегося мастера дубляжа, заслуженного артиста России. Алексей Алексеевич был артистом редкого дарования. <...> Он навсегда останется в истории Театра Олега Табакова", - говорится в сообщении.

В театре напомнили, что Золотницкий начал свой творческий путь в раннем возрасте на сцене Театра имени К. С. Станиславского. Он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился вместе с Олегом Далем, Михаилом Кононовым и Вячеславом Барышевым. "Судьба привела его на киностудию им. Горького, где он раскрыл свой уникальный талант в кинодубляже, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс", - рассказали в пресс-службе.

Золотницкий был актером труппы Театра Олега Табакова с 1989 года, где более четверти века играл в спектаклях Олега Табакова, Андрея Житинкина, Александра Марина, Адольфа Шапиро, Миндаугаса Карбаускиса, Константина Богомолова и других. "Уход Алексея Алексеевича - невосполнимая потеря для российского искусства. Мы скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками его таланта. Светлая память об Алексее Алексеевиче Золотницком навсегда останется в наших сердцах", - отметили в театре.

Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи. Помимо этого, Золотницкий снялся в таких фильмах, как "В ожидании чуда", "Матросская тишина", "Поезд до Бруклина" и других картинах.