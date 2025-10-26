Гергиев и Бояков готовят международный проект
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра народный артист РФ Валерий Гергиев и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков готовят международный проект, связанный с Востоком. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Бояков.
"Мы только-только встретились с маэстро и поговорили об этом. Могу сказать, что готовится большой международный проект, связанный с Востоком", - сказал собеседник агентства, не раскрыв формат совместной работы.
Бояков уточнил, что с Гергиевым он работал уже неоднократно. "Так что опыт сотрудничества есть. Сейчас ведутся разговоры с серьезными людьми. Пока не будет подписан контракт, поделиться подробностями о проекте не могу", - заключил худрук Театра на Малой Ордынке.