Эксперт Попов: импортозамещение в анимации России возможно с помощью IT-компаний

Президент Ассоциации анимационного кино РФ также отметил, что полная независимость от иностранных технологий в анимационной индустрии вряд ли осуществима

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Импортозамещение в российской анимационной индустрии станет возможным при активном участии отечественных IT-компаний и разработчиков в области искусственного интеллекта. Об этом рассказал ТАСС генеральный продюсер группы компаний "Рики", соавтор идеи сериала "Смешарики" и президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов.

"Современная анимация находится сейчас точно на стыке IT и креативных индустрий. И в меньшей степени творцами анимационных проектов являются те IT-специалисты, которые помогают создавать какие-то рукописные элементы, помогающие в дальнейшем решать сложные задачи", - отметил Попов в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

По его словам, перед отечественной анимационной индустрией стоят как серьезные вызовы, так и новые возможности, связанные с развитием технологий. "Сейчас перед всеми нами есть одновременно и очень большой вызов, а с другой стороны колоссальный предстоящий прорыв, связанный, так или иначе, с применением в производстве искусственного интеллекта, который, в принципе, сейчас уже меняет индустрию и будет менять ее дальше", - подчеркнул он.

Попов также отметил, что полная независимость от технологии в анимации вряд ли возможна. "Невозможно создать проект полностью на иностранном софте или полностью на российском софте. Это всегда микс. Но именно в таких условиях часто рождаются интересные творческие ходы и яркие открытия", - заключил он.