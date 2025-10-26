В Шэньяне на выставке произведений России и Китая представили 69 картин

ШЭНЬЯН /Китай/, 26 октября. /ТАСС/. Организаторы выставки художественных произведений России и Китая "Параллелизм линий/Резонанс" представили публике 69 картин художников двух стран. Экспозиция, выставленная в шэньянской Академии изящных искусств имени Лу Синя, будет открыта до 29 октября.

Посетители могут увидеть 37 картин художников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Санкт-Петербургского союза художников, а также 32 работы мастеров Академии изящных искусств имени Лу Синя.

"Это очень очаровательная и вдохновляющая выставка, я думаю она находит особый отклик у нас, жителей северо-востока Китая, - рассказала ТАСС о своих впечатлениях студентка художественного факультета Чжан Мэйси. - Российская пейзажная живопись изображает природу, которая нам тоже очень знакома и близка в силу географической близости наших стран". Другой студент, представившийся как Лю Кай, отметил "магическую притягательность русской живописи и ее фольклорных элементов".

Выставка организована департаментом коммерции провинции Ляонин при поддержке генконсульства РФ в Шэньяне.

По решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая.