В МХТ имени Чехова раздали памятных "Чаек"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вручение памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского художественного театра имени А. П. Чехова, Школы-студии и Музея МХАТ, посвятившим театру десятилетия, прошло в воскресенье в Портретном фойе. Церемонию награждения провел художественный руководитель - директор театра народный артист РФ Константин Хабенский, передает корреспондент ТАСС.

26 октября МХТ отмечает свое 127-летие. "Сегодня в нашем театре собралась компания прекрасных людей - и в профессиональном, и в человеческом плане. Хочется всех нас с этим поздравить: так в театрах бывает не всегда. И ведь мы продолжаем перекидываться фразами Олега Павловича Табакова - человека, благодаря которому все мы сегодня можем выходить на сцену. Это значит, что мы заражены его талантом, умением вести дела, щедростью души. Продолжим же дело наших отцов-основателей", - обратился к собравшимся Хабенский.

Всего было вручено более 50 памятных знаков. Первыми "Чайку" получили артисты и сотрудники МХТ, прослужившие в театре 15 лет. В их числе актеры Армэн Арушанян, Артем Волобуев, Алексей Кирсанов, Юлия Ковалева, Алексей Красненков, Николай Сальников, Игорь Хрипунов, Сергей Медведев и многие другие.

За 25 лет работы в театре наградами были отмечены почти 20 человек из коллектива МХТ. Среди них - актер Кирилл Трубецкой, а также специалист по работе с библиотечным фондом Музея МХАТ, дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария Смоктуновская, главный администратор театра Светлана Бугаева, профессор кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

"Во-первых, я понял, что 25 лет в Школе-студии МХАТ значат, что мне самому уже не 25. А вообще получать знаки внимания от родного дома - это очень приятно. Я бы хотел вспомнить тех, кто привел меня в школу-студию. Это Алла Борисовна Покровская, Роман Ефимович Козак и Дмитрий Владимирович Брусникин. И, если я продержался на этом месте 25 лет, значит, привели они меня не зря. Спасибо!", - произнес, получая "Чайку", Писарев.

30 и более лет службы театру

Далее художественный руководитель наградил тех, кто посвятил театру 30 лет своей жизни: заслуженную артистку РФ Наталью Рогожкину, актера Олега Тополянского, сотрудников Школы-студии МХАТ и других. Среди прослуживших МХТ 35 лет - актриса Алена Хованская аккомпаниатор-концертмейстер Татьяна Павлова. За 40 лет работы в театре "Чайкой" был отмечен начальник службы энергоснабжения Николай Кузьменко.

45 лет работы в Художественном театре в этом сезоне отмечают сразу семь представителей коллектива театра, в том числе - заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Музея МХАТ Марфа Бубнова, актеры Борис Коростелев и Римма Коростелева, а также народный артист РСФСР Станислав Любшин. Вручая знак Любшину, Хабенский констатировал: сейчас собравшиеся в портретном фойе, вероятно, услышат стихи.

"Что ж, земную жизнь пройдя до половины, я оказался в праздничном лесу... (аллюзия на "Божественную комедию" Данте Алигьери - прим. ТАСС). Всех обнимаю, всеми восхищаюсь, желаю здоровья, любви, удач, только побед. Я вижу здесь милые, дорогие моему сердцу, лица. Знаю, что многие здесь ко мне так хорошо относятся, включая руководство театра, поэтому я всех благодарю и говорю большое спасибо", - поделился Любшин.

За 50 лет служения МХТ "Чайку" получила заместитель директора театра по работе со зрителем Наталья Виноградова, за 55 - народный артист РФ Вячеслав Жолобов и доцент кафедры иностранных языков Школы-студии МХАТ Ирина Арцисс.

О памятном знаке

Традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" подарил Чехов актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

В октябре 1908 года к десятилетию Московского художественного театра выпустили значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре, и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело.