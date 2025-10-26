В МХТ имени Чехова показали спектакль об Олеге Табакове

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Показ документального спектакля "Олег Табаков. В поисках радости" состоялся на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова в воскресенье, передает корреспондент ТАСС. Во главе постановки - худрук-директор театра народный артист РФ Константин Хабенский.

26 октября МХТ отметил 127-летие со дня своего основания. Кроме того, в 2025 году народному артисту СССР Олегу Табакову, руководившему театром с 2000 по 2018 годы, могло бы исполниться 90 лет - показ постановки приурочен к юбилейной дате.

Содержание спектакля

"Наша работа основана на мемуарах Табакова и большом телевизионном интервью в формате монолога - оно было выпущено на канале "Культура" много лет назад: видеоинтервью не подвергалось обработке, как это могло бы быть с текстом. Это важно. И все, кто выходит на сцену, счастливчики: они лично общались с Олегом Павловичем, знали, каким он был разным, многоликим. Сегодня каждый актер играет Табакова - начиная с эпизодов его детства и заканчивая работой в МХТ", - обратился к журналистам перед началом вечера Хабенский.

Он добавил, что при помощи драматургов Рината Ташимова и Карины Бесолти, ответы Табакова, полученные в ходе интервью, были выстроены в цельное театральное повествование. Так, гостям театра рассказали о детстве мастера, проведенном в Саратове, о годах Второй мировой войны, учебе в Школе-студии МХАТ, о рождении "Современника" и периоде руководства Табаковым Художественным театром. Повествование велось от первого лица.

В документальной постановке приняли участие народная артистка РФ Ирина Пегова, Светлана Колпакова, Ольга Литвинова, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Артем Волобуев, Павел Ворожцов, Илья Козырев, заслуженная артистка РФ Янина Колесниченко, Алексей Красненков, Ростислав Лаврентьев, заслуженный артист РФ Валерий Трошин, Николай Сальников, Дмитрий Сумин, заслуженный артист РФ Олег Тополянский, Даниил Феофанов, Игорь Хрипунов. Над спектаклем также работали Николай Симонов (сценография) и Иван Виноградов (художник по свету).

Гости театра

"В зале Основной сцены у нас не больше 1 тыс. посадочных мест, поэтому мы постарались пригласить на этот вечер коллег из тех театров, где когда-то служил Олег Павлович, а также просто наших друзей", - заметил в беседе с ТАСС Хабенский. Так, среди гостей МХТ - худрук Театра на Бронной и Сцены "Мельников" заслуженный артист РФ Константин Богомолов с женой Ксенией Собчак, худрук Российского академического молодежного театра (РАМТ) народный артист РСФСР Алексей Бородин, худрук Московского драматического театра им. А. С. Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Кроме того, зрителями спектакля "Олег Табаков. В поисках радости" стали директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, народный артист РФ Николай Цискаридзе, народная артистка РСФСР Марина Неелова, актеры Вениамин Смехов, Леонид Ярмольник и многие другие. Хабенский наблюдал за спектаклем из девятого ряда.

Под занавес

Посетила праздничный вечер и вдова Олега Табакова народная артистка РФ Марина Зудина с детьми - Павлом и Марией Табаковыми. "Мне кажется, получился очень трогательный и настоящий спектакль: показана жизнь человека, Олега Павловича, на фоне меняющегося времени, событий, показано его значение для театра. Это очень важно. Маша плакала", - поделилась она в беседе с агентством.

Как заключил Хабенский, постановку "Олег Табаков. В поисках радости" не планируется включать в репертуар театра - состоявшийся показ был первым и, вероятно, единственным. "Хотя кто знает, как сложится жизнь", - констатировал худрук.

О Табакове

Олег Табаков родился 7 августа 1935 года в Саратове. Актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ им. Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу-колледж Олега Табакова для одаренных детей.

При этом Табаков оставался действующим актером, снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок с его участием приближалось к этому же числу. Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из мультфильма "Простоквашино".

На вопрос о том, что он считает основным достижением в жизни, Табаков отвечал, что самым главным для него было "воспитать учеников". Мастер ушел из жизни 12 марта 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище.