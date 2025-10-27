Прилепин по возвращении с СВО планирует написать продолжение "Тумы"

Писатель сообщил, что у него в планах также продолжение книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Захар Прилепин собирался написать второй том романа "Тума", но предпочел отправиться на военную службу. Он планирует продолжить работу над произведением по возвращении с СВО, заявил писатель в интервью ТАСС.

"К несчастью для себя, я намеревался приступить ко второму тому романа "Тума", у меня еще и третий должен быть. Возможно, я и написал бы в этом году, но, положив на весы, подумал: "Ничего страшного, напишешь попозже, вернешься и допишешь свою "Туму". Ощущения, что у меня закончена вся литературная работа и мне больше нечем заняться, нет. Конечно, у меня есть 5-10 ненаписанных книг, которые мне хочется написать - и продолжение "Тумы", и продолжение книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", и продолжение книги про собак", - сказал он.

Ранее Прилепин рассказал ТАСС, что его контракт с военным ведомством уже подписан, и он планирует попасть на фронт в ноябре.

Роман "Тума" вышел в 2025 году. Его действие разворачивается в середине XVII века, во времена воссоединения Украины с Россией, церковного раскола, реформ Никона и других событий. В центре произведения - история российского казачества.