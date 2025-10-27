Премьера сериала "Обнальщик" состоится 13 ноября

Главные роли в проекте исполнили Александр Яценко, Елена Николаева и Федор Кудряшов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьера восьмисерийной драмы "Обнальщик" режиссера Бориса Акопова состоится 13 ноября на платформе Wink, съемки сериала проходили в Приморском крае и Москве. Об этом сообщили ТАСС в онлайн-кинотеатра Wink.

"Премьера сериала "Обнальщик" состоится на Wink 13 ноября. Это восьмисерийный проект режиссера Бориса Акопова ("Бык", "Кэт", "На автомате"). Почти половина всех съемочных дней сериала прошла на территории Приморского края, по признанию группы, этот регион уникален с точки зрения локаций - холмы, сопки, пещеры, бухты и многое другое", - говорится в сообщении.

Сюжет разворачивается в 2013 году и рассказывает историю отца и сына, которые после краха семейного бизнеса переезжают в город Восточный - будущую зону азартных игр. Главные герои втягиваются в опасный бизнес по обналичиванию денег, что приводит их к череде драматических событий. В главных ролях - Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень.

Режиссер Борис Акопов отметил, что сериал для него не только о криминальной стороне жизни, но, прежде всего, о человеческих отношениях. "Для меня это история о семье, о поиске базовых ценностей, которые всегда должны присутствовать в нашей жизни, о правильных отношениях отцов и детей. Когда решаются судьбы, зритель включается в историю глубже, потому что сопереживает героям", - сказал он.

Производство сериала осуществила компания Star Media по заказу "НМГ Студии". Продюсеры проекта - Федор Бондарчук, Надя Рехтер-Гарева, Семен Закружный, Мария Гречишникова, Татьяна Серебренникова и Дмитрий Табарчук. Креативные продюсеры - Андрей Золотарев и Илья Кнапский. Продюсеры от Wink - Антон Володькин, Александр Косарим и Захар Чавкин.