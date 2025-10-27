Движение "Газманов-Родники" представило альбом "Песни особого назначения"

Планируется выход клипов к пяти композициям из альбома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Движение "Газманов-Родники" объявило о выходе сборника "Песни особого назначения" на всех музыкальных цифровых площадках. В него вошли 23 песни, посвященные теме специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Проект "Песни особого назначения" - не искусственное явление, это ответ на запрос времени и ситуации на новый песенный жанр. К нам в "Родники" постоянно поступают песни и стихи от ребят, которые участвуют в СВО. И мы решили, что пора открыть им дорогу в мир - в этих песнях душа и мысли наших защитников", - приводятся слова генерального продюсера движения Елены Ульяновой.

Для многих песен были сделаны аранжировка, запись инструментов и вокала, сведение и мастеринг. Также планируется выход клипов к пяти композициям из альбома. Далее проект продолжится в цикле документальных фильмов, снятых по историям этих песен.

По словам пресс-службы, для участия в проекте поступило более 200 заявок. Отбор осуществляла экспертная комиссия проекта "Родники" во главе с художественным руководителем движения, народным артистом России Олегом Газмановым. "Главная цель проекта - собрать культурный архив современного фронтового творчества: песен и стихов, рожденных в окопах, госпиталях, на передовой - и донести до аудитории голос времени, честный и сильный голос солдата!" - прокомментировал Газманов.

