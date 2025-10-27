На Красной площади откроется музей, посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 г.

Гости смогут увидеть военную технику, в том числе самолеты

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года, будет работать с 7 по 9 ноября на Красной площади в Москве. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Ключевое место в экспозиции займут истории представителей ратных династий, которые целыми поколениями посвящают свою жизнь защите нашей страны - от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. В музее будет представлено десять тематических зон, объединенных в единую живую историю", - написал мэр.

Например, в зоне "Авиационный щит столицы" покажут снимки авиазаводов и авиадетали того времени. Раздел "Операция "Эвакуация" расскажет о масштабном перемещении предприятий на восток, а в "Городе-крепости" воссоздадут систему жизнеобеспечения осажденной столицы. Также часть выставки будет посвящена культуре и прессе, здесь гости узнают, как искусство вдохновляло и поддерживало людей.

"В других разделах через личные истории и судьбы будет показан повседневный подвиг тысяч людей - тех, кто ковал Победу у станков, защищал небо столицы, спасал жизни в госпиталях и обеспечивал работу города. Одним из объектов экспозиции станет карта Москвы 1941 года, посвященная формированию дивизий народного ополчения в разных районах столицы", - отметил Собянин.

Гости смогут увидеть на Красной площади и военную технику, в том числе самолеты. Помимо этого, во все округах города в эти дни можно будет познакомиться с историями ратных династий. Рядом с памятными местами откроются выставки с военной техникой, артефактами и информационными стендами.