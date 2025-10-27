Короткометражный фильм "Точка-тире" взял гран-при фестиваля ВГИК

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Короткометражный фильм Калерии Котовой "Точка-тире", представленный мастерской Сергея Шумакова, взял гран-при российского этапа 45-го юбилейного международного студенческого кинофестиваля ВГИК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

Приз за лучшую работу режиссера в игровом и неигровом фильмах получили Владимир Соломонов (мастерская Андрея Эшпая) с фильмом "Гоша Колумбайн" и Валерия Кудрявцева (мастерская Бориса Караджева и Ефима Резникова) с картиной "Капля в море". Награды за лучшие режиссерские работы в сферах телевидения, анимации и мультимедиа взяли "Леди Макбет Мценского уезда" Ивана Капустина, "Живите в доме" Ангелины Маюловой и "Корпорация" Ивана Резниченко. Актеры Максим Беляев и Софья Корсакова удостоены приза за лучшее исполнение мужской и женской ролей, а автором лучшего сценария признана Анастасия Замятина с работой "Два в одном".

Награды также получили операторы, звукорежиссер, организатор производства, художник-постановщик. Четверым режиссерам вручены специальные дипломы жюри "За идею", "За поэзию в кино", "За движение" и "За изобразительное решение". Специального приза имени В. Я. Бахмутского "В поисках утраченного…" удостоен режиссер Юй Пинь-Цзя с работой "Варенька и старик" за "смелый экспериментальный диалог между русским андерграундом и зарубежной классикой".

В жюри фестиваля вошли представители киноиндустрии: режиссер-постановщик Клим Шипенко, который выступил председателем жюри, сценарист Андрей Золотарев, оператор Мария Соловьева, звукорежиссер Ростислав Алимов, художник-постановщик Юлия Евдокимова, генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин, а также директор дирекции кинопоказа АО "Первый канал" и член Академии российского телевидения Сергей Титинков.

Российский этап определил финалистов, чьи работы продолжат участие в международном конкурсе. Второй этап пройдет с 10 по 14 ноября. Заявки на участие в нем подали студенты более чем из 45 стран. Показы и основные мероприятия форума проходят на площадках ВГИКа и в московских кинотеатрах. Студенческие фильмы также будут представлены более чем на 200 площадках в 40 регионах страны.

О фестивале

Организаторами фестиваля выступают ВГИК, продюсерский центр "ВГИК-дебют" и АНО "Творческая студия "Стелла". Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей, Союза кинематографистов России и правительства Москвы.

Смотр проходит с 1961 года. Его главная цель - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Его победителями и лауреатами становились, в частности, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Сергей Соловьев.

ТАСС - информационный партнер события.