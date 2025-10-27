В Москве определили победителей конкурса "Наш Есенин. 130"

Ими стали Константин Комаров, Клара Полухина и Инна Парфенова

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-центр Открытого национального конкурса "Наш Есенин.130"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Финал Открытого национального конкурса "Наш Есенин. 130" состоялся в Москве. Победителями в трех номинациях стали представители Красноярска, Липецка и Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"По результатам оценки жюри победителями Открытого национального конкурса "Наш Есенин.130" стали: Константин Комаров из Липецка (номинация "Поэзия"), Клара Полухина из Красноярска (номинация "Музыкальный жанр"), Инна Парфенова из Москвы (номинация "Свободная художественная форма"). Победитель зрительского голосования - Дмитрий Кравченко из Москвы", - говорится в сообщении.

Председатель жюри, поэт Александр Вулых рассказал, что пришло более 1 300 заявок на участие, но в заключительный этап прошли лишь 16 претендентов. "Невероятная самоотдача и высокое мастерство авторов превратили оценку работ в настоящее испытание для жюри. Все это, безусловно, доказывает, что Есенин - общее национальное достояние, творчество которого помогает нам открывать новые имена в искусстве", - считает он.

В состав жюри также вошли представители Министерства культуры Российской Федерации, поэты, артисты, театроведы, музыканты и литературные авторы, в том числе: актер Владимир Завикторин, художественный руководитель фестиваля "Покровский собор" Алексей Витаков, лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов, 19-кратный лауреат телевизионного фестиваля "Песня года" Карен Кавалерян.

Конкурс стартовал 4 июня 2025 года в рамках XI Книжного фестиваля "Красная площадь". Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт". Сбер - генеральный партнер проекта.