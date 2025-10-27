В провинции Гуандун в 2026 году пройдут Дни культуры Приморского края

Помимо этого в декабре 2025 в провинции Ляонин пройдут гастроли артистов приморской сцены Мариинского театра

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Китайская провинция Гуандун в 2026 году примет Дни культуры Приморского края. Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Уже многое сделано [в 2024 и 2025 годах, ставших перекрестными годами России и Китая], но до конца года запланированы еще мероприятия, в том числе совместные. Так, с 27 октября по 1 ноября во Владивостоке пройдет III Дальневосточная хоровая олимпиада, в которой примут участие три коллектива из Китая. В декабре в рамках Дней Приморского края в провинции Ляонин пройдут гастроли артистов приморской сцены Мариинского театра - балет "Тысяча и одна ночь" в Шэньяне, гастроли Приморского академического театра имени Горького в Даляне, а также совместный симфонический концерт Приморской краевой филармонии и Шэньянской консерватории. После завершения перекрестных годов работа продолжится в обычном активном режиме, на 2026 год уже запланированы Дни культуры Приморского края в провинции Гуандун", - сообщила Щербина.

Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2024-2025 годах годы культуры России и Китая. В рамках перекрестных годов было запланировано проведение нескольких сотен мероприятий. Культурные акции предусматривались в 51 городе Китая и 38 городах России.