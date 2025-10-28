Эксперт Попов: авторская анимация двигает мультипликацию вперед

Президент Ассоциации анимационного кино России также подчеркнул, что в индустриальной анимации роль продюсера становится особенно важной, поскольку такие проекты требуют значительных ресурсов и долгосрочной работы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Короткие авторские фильмы играют важную роль в развитии анимационной индустрии, позволяя авторам экспериментировать с форматом, содержанием и технологиями. Об этом рассказал ТАСС генеральный продюсер группы компаний "Рики", президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов к Международному дню анимации.

"Короткие авторские фильмы двигают нашу студию и в целом индустрию вперед, потому что в рамках таких проектов можно не только дать возможности автору реализовать свой замысел и дать высказаться, но и в том числе протестировать какие-то технологические теории, попробовать новые форматы, которые, после того, как оказываются успешно опробованными, могут быть применены и для большой сериальной или полнометражной анимации", - отметил Попов в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

Попов также подчеркнул, что в индустриальной анимации роль продюсера становится особенно важной, поскольку такие проекты требуют значительных ресурсов и долгосрочной работы. "В то же время за любым анимационным и сериальным проектом стоят конкретные авторы, которые их создают, и за любым коротким мультфильмом - талантливые авторы", - сказал он.