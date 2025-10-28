Россия и Иран работают над документом о совместном кинопроизводстве

Посол РФ в исламской республике Алексей Дедов отметил, что соглашение находится на рассмотрении у иранских партнеров

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Россия и Иран работают над подписанием соглашения о совместном кинопроизводстве, на данный момент документ рассматривается иранской стороной. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в исламской республике Алексей Дедов.

"На повестке подписание соглашения о совместном кинопроизводстве. Пока документ находится на рассмотрении у иранских партнеров. Но уже есть плоды нашей общей работы - в этом году на территории Ирана прошли съемки российского сериала "Трудно быть богом" по мотивам книги братьев Стругацких", - рассказал он.

По его словам, иранские кинокартины примут также участие в конкурсной программе Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", первая торжественная церемония вручения которой пройдет в Москве 24 ноября.

"Трудно быть богом" - восьмисерийный проект совместного производства "НМГ студии" и Team Films для Wink и НТВ при поддержке Института развития интернета. В настоящее время проходят съемки: часть материала была снята в Иране, сейчас они продолжаются в Москве в кинопарке "Москино". Специально для съемок была построена одна из самых масштабных декораций. Роли в сериале исполнят Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров, а также сербский актер Александар Радойичич.

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. 24 ноября 2025 года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии - Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.