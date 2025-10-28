Пушкинский музей представит выставку к 80-летию Боспорской экспедиции

Экспозицию можно будет посетить с 16 ноября в Нижнем Новгороде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде открывает выставку, посвященную Боспорской археологической экспедиции Пушкинского музея, "Пантикопей. Из прошлого в будущее". Экспозиция будет доступна к посещению с 16 ноября 2025 года по 1 марта 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Археологическое направление в музее всегда было важным. За 80 лет Боспорской экспедиции было сделано множество открытий. Эта экспедиция воспитала пять поколений выдающихся историков и археологов. Почти все, что сейчас известно о столице древнего Боспорского царства, - результат работы наших сотрудников. Выставку готовит Владимир Петрович Толстиков, который возглавляет Боспорскую археологическую экспедицию почти 50 лет, сам в этом году, как и экспедиция, отметил юбилей - 80 лет", - отметила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова.

На выставке будут представлены новейшие открытия и научные гипотезы Боспорской экспедиции Пушкинского музея под руководством Толстикова. Так, сотрудникам удалось научно установить, что Пантикапей был основан в последней четверти VII века до н. э. Благодаря этому Керчь может быть признана древнейшим городом, существующим непрерывно на территории современной России. Также впервые будут показаны архивные материалы из фондов Пушкинского музея, повествующие об истории исследований на горе Митридат.

В кураторскую группу также вошли кандидат искусствоведения Ольга Самар и младший научный сотрудник Павел Никулин. Основные разделы экспозиции представят историю древнего Пантикапея, его жителей и Боспорского царства, а также экспонаты, некоторые из которых никогда не демонстрировались публике: торс статуи Геракла II века до н. э., голову богини второй половины IV века до н. э., а также фрагменты надгробного рельефа V века до н. э и расписных сосудов. По словам организаторов, особое место на выставке займет модель главного храма Пантикапея, посвященного Аполлону.

В музее добавили, что специально к выставке готовится презентация издания книги, над которой работали участники экспедиции. Для семейного посещения будут подготовлены интерактивные объекты и игровые элементы, а также открыт специальный раздел "Детский слой", разработанный совместно со службой по работе с детьми и молодежью. В рамках проекта планируется просветительская программа, включающая лекции, экскурсии, встречи читательского клуба, мастер-классы и тематические прогулки по выставке.

Об экспедиции

Боспорская экспедиция ГМИИ им. А. С. Пушкина была основана в 1945 году по инициативе профессора Владимира Блаватского для срочного изучения разрушенных античных памятников Крыма. В тяжелых послевоенных условиях он заложил основы московской школы классической археологии, и уже первые участники экспедиции задокументировали более 4 тыс. находок. За 80 лет работ изучено более 25 тыс. кв. м города.