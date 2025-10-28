В КБР отмечают юбилей основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова

К юбилейной дате в регионе проходят образовательные и общественные мероприятия

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. 125-летие основоположника кабардинской литературы, поэта и писателя Али Шогенцукова отмечают в Кабардино-Балкарии (КБР). К этой дате в регионе проходят конференция, поэтический флешмоб, спектакль, сообщили в Министерстве культуры КБР.

"Многие произведения Али Шогенцукова вошли в образовательные программы школ и вузов нашей республики, легли в основу музыкальных сочинений и театральных постановок. Он был не только писателем и поэтом, но и талантливым педагогом, имел государственное мышление, занимался просветительской деятельностью и организацией системы образования. Уже тогда он поднимал вопросы сохранения родных языков и воспитания через родную литературу патриотического отношения к многонациональной Родине", - сказал в своем обращении по случаю юбилея литератора глава КБР Казбек Коков.

К юбилейной дате в регионе проходят образовательные и общественные мероприятия. У памятника писателю в Нальчике состоялись возложение цветов и митинг. А литературный флешмоб, когда почитатели таланта поэта читают его стихи, собрал в сети сотни участников. Также состоялась научная конференция. Кабардинский государственный драматический театр им. Шогенцукова подготовил постановку "Я тоже сын человеческий".

Шогенцуков родился в 1900 года в с. Кучмазукино (ныне г. Баксан). Окончил духовную семинарию, курсы по подготовке учителей, обучался в педагогическом училище им. И. М. Гаспринского. Работал учителем кабардинского языка, директором школы, параллельно писал статьи в газетах об образовании и воспитании молодежи. Его творческое наследие включает роман в стихах "Камбот и Ляца", поэму "Мадина", рассказы, публицистику и стихотворения. Писатель также известен переводами на кабардинский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Горького и других классиков.