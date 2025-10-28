"Красный шелк" признали лучшим на кинофестивале в Пхеньяне

Фильм также получил награду за лучшую режиссуру

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Российско-китайская картина "Красный шелк" получила награду за лучший фильм на Пхеньянском международном кинофестивале. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

27 октября состоялась церемония закрытия 18-го по счету фестиваля. "Красный шелк" также получил награду за лучшую режиссуру.

Награды фестиваля получили и другие российские ленты. Премию за лучшую музыку получил фильм "Война и музыка" киностудии "Ленфильм", награду за лучшую работу художника-постановщика получил фильм "Мой дикий друг" кинокомпании "Пропеллер продакшн".

Награды получили также картины из КНДР, Китая, Таиланда, Португалии, Греции и Мексики.

Председателем жюри кинофестиваля был российский режиссер Сергей Тютин. В церемонии открытия фестиваля 22 октября принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора

О фильме "Красный шелк"

Фильм создан кинокомпанией Nota Bene Film Group совместно с "НМГ Кинопрокат" и Art Pictures Distribution. Это совместный проект с Китаем в области кинематографа. Фильм рассчитан как на старшее, так и на молодое поколение, включает элементы детектива и экшена.

Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.

В фильме снялись Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, а также Чжэн Ханьи и другие китайские актеры. "Красный шелк" был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.