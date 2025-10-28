Пермская художественная галерея получила в дар икону XIX века

Реставраторы провели профилактическую чистку изображения

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Житель Перми передал в дар Пермской художественной галерее семейную икону "Святые Харлампий и Власий" конца XIX века. Об этом сообщили в министерстве культуры края.

Дарителем стал житель деревни Субботино Индустриального района Перми Владимир Субботин. Около 80 лет икона находилась в его семье. Передать реликвию в музей решили, чтобы "точно сохранить на долгие годы".

"В собрание поступила икона качественного академического письма предположительно конца XIX века, икона в хорошей сохранности, не требующая серьезного реставрационного вмешательства. Интересная иконография, когда два избранных святых - Харлампий и Власий, покровительствующие земледелию и скотоводству, изображены вместе. У нас в собрании хранится икона Святого Власия, но нет Святого Харлампия. И вот теперь - есть. Этот дар имеет для нас значение, в том числе, и для изучения изменений иконографического канона и техник исполнения в разные эпохи", - приводятся слова хранителя коллекции иконы, искусствоведа Татьяны Сысоевой.

Реставраторы галереи провели профилактическую чистку иконы и киота от пылевых и микробиологических загрязнений, упаковали и подготовили ее к переезду в новое здание.

По информации ведомства, бабушка Владимира - Екатерина Субботина - рассказывала ему, что раньше икона находилась в часовне деревни Субботино. В военные годы часовню было решено снести, в том числе вместе с иконами. Накануне сноса жители деревни, обеспокоенные дальнейшей судьбой икон, разобрали их по домам. Одну из них Екатерина вместе с сыном перевезла на санках в свой дом. После ухода бабушки из жизни икона перешла к ее сыну Сергею, а затем к Владимиру.