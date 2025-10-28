Хайнаньский международный кинофестиваль открыл регистрацию для участников

Портал для подачи анкет будет работать до 25 ноября

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 28 октября. /ТАСС/. 7-й Хайнаньский международный кинофестиваль открыл регистрацию для представителей киноиндустрии со всего мира. Об этом сообщили организаторы.

На странице фестиваля в социальной сети WeChat уточняется, что зарегистрироваться на мероприятие, которое по традиции пройдет в декабре, можно как в очном формате, так и онлайн. Портал для подачи анкет будет работать до 25 ноября.

Как уточняют организаторы, кинофестиваль "продолжит утверждать принципы инклюзивности и открытости" в соответствии с политикой Хайнаньского порта свободной торговли, знакомить зрителей с новыми тенденциями в мировом кинематографе, создавать благоприятную почву для развития национального кино и телевидения. Одновременно он позволит общественности лучше понять и ощутить культурную специфику самой южной китайской провинции, говорится в сообщении.

На этот раз участники фестиваля, в частности, смогут ознакомиться с потенциалом технологий искусственного интеллекта, применяемых в визуальном творчестве, с последними инновациями, которые используются при создании кинолент. Гости получат возможность посетить кинопоказы, тематические форумы и прочие мероприятия. Организаторы также проведут конференцию по продвижению инвестиционного сотрудничества, на которой представят преимущества Хайнаня в плане создания кинофильмов. Ожидается подписание соглашений между заинтересованными компаниями и организациями.

Согласно заявлению, в этом году фестиваль представит фильмы режиссеров с разным опытом - от студенческих работ до "зрелых" полнометражных кинокартин.

Хайнаньский международный кинофестиваль является одним из четырех главных киносмотров в КНР. Он впервые прошел в декабре 2018 года. В мероприятии принимали участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. В 2021 году фестиваль был отменен из-за пандемии. Шестой кинофестиваль на Хайнане состоялся 4-10 декабря 2024 года.