Режиссерская версия мюзикла "Стиляги" выйдет в прокат 11 декабря

Музыкальное оформление включает хиты групп "Кино", "Браво", Nautilus Pompilius, "Чайф" и других исполнителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мюзикл "Стиляги" Валерия Тодоровского выпустят в повторный прокат 11 декабря. Спустя 17 лет впервые на больших экранах будет представлена режиссерская версия фильма, сообщили журналистам в пресс-службе К24.

"11 декабря кинопрокатная компания К24 выпустит в повторный прокат фильм Валерия Тодоровского "Стиляги". Яркий, дерзкий, "свингующий" мюзикл про первую советскую субкультуру, который стал одним из самых значимых фильмов своей эпохи", - говорится в сообщении.

Действие ленты разворачивается в Москве 1955 года. Главный герой, комсомолец Мэлс, борется с движением стиляг - поклонников джаза, буги-вуги и западной моды, но встреча с девушкой по прозвищу Польза меняет его жизнь.

В ролях - Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Евгения Брик, Екатерина Вилкова, Игорь Войнаровский, а также Олег Янковский, для которого фильм стал одним из последних в карьере.

Режиссер Валерий Тодоровский отметил, что во время работы над фильмом не ожидал, каким станет его путь и успех. По его словам, многие предрекали проекту провал, считая, что мюзиклы в России не найдут зрителя. "Все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино", - рассказал Тодоровский.

Музыкальное оформление включает хиты групп "Кино", "Браво", Nautilus Pompilius, "Чайф" и других исполнителей в аранжировке Константина Меладзе и Ольги Ципенюк. Мюзикл "Стиляги" 2008 года получил премии "Ника" и "Золотой орел" как лучший игровой фильм и завоевал статус культового.