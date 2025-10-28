Кинофорум в Ингушетии соберет специалистов киноиндустрии России

На мероприятии состоится круглый стол, посвященный развитию северо-кавказского кинематографа

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Кинофорум "Кавказский ракурс" пройдет с 16 по 19 ноября в Республике Ингушетия в рамках кинофестиваля "Золотая башня". Главной темой обсуждения станет развитие северокавказского кинематографа, сообщила на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" руководитель представительства Союза кинематографистов России в Ингушетии, кинорежиссер, организатор кинофестиваля Мадина Дзортова.

"В рамках кинофестиваля "Золотая башня" мы проводим кинофорум "Кавказский ракурс" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации. Пригласили очень известных продюсеров, режиссеров, у нас будет принимать участие востоковед-аналитик Каринэ Геворгян. Спикерами станут известные продюсеры Алексей Рязанцев и Наталья Иванова, кинорежиссер Валерий Ахадов. Также присоединится заместитель председателя Союза кинематографистов Анатолий Лаврентьев, который сейчас тоже с нами на связи, и все представители моей профессии, коллегии по Северному Кавказу", - рассказала Дзортова.

Спикер добавила, что на кинофоруме состоится круглый стол, посвященный развитию северо-кавказского кинематографа.

"Сегодня северокавказское кино <…> очень плохо развивается, то есть какую-то стагнацию мы замечаем. В рамках кинофорума пройдет круглый стол, его тема - это стратегия развития северокавказского кино, выработка стратегии", - добавила организатор фестиваля.