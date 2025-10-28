Восточную сказку снимут в Республике Ингушетия

Съемки пройдут при поддержке Фонда кино

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Восточную сказку снимут в Республике Ингушетия на основе ее легенд и сказаний. Продюсерами выступят руководитель представительства Союза кинематографистов России в Ингушетии, кинорежиссер Мадина Дзортова и актер дубляжа, продюсер, сценарист Алексей Рязанцев, сообщила на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" Мадина Дзортова.

"Моя команда сегодня занимается очень большим фильмом - это будет фэнтези, игровой фильм. Сценарий писал Олег Штром, продюсерами выступлю я и Алексей Рязанцев", - сообщила Дзортова.

По ее словам, съемки пройдут при поддержке Фонда кино. "Начиная с 90-х годов восточные сказки не снимаются - это пустая ниша. Мы будем ее снимать при поддержке Фонда кино, сейчас подаем туда заявку. И это будет новое слово не только на Северном Кавказе, но и в России", - добавила спикер.