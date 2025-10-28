В Москве открылась выставка к юбилею Дома русского зарубежья

На выставке можно увидеть этюды неизвестных авторов, а также любительские зарисовки

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Я вернусь отраженьем / Из России в Россию" открылся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция подготовлена к празднованию 30 летия Дома.

"Дорогие друзья, мы присутствуем при удивительном событии. Наверное, по своему культурному и общественному значению, эта выставка звездная. Потому что из огромного количества приобретений и даров Дому русского зарубежья, кураторы выставки выбрали самые знаковые работы. Мы не только наслаждаемся высоким уровнем исполнения картин, но и познаем, что значит русская миграция", - сказал на открытии выставки чрезвычайный и полномочный посол, президент Фонда наследия русского зарубежья Александр Авдеев.

В экспозицию вошли работы выдающихся художников, чьи судьбы неразрывно связаны с эмиграцией: Константин Миллиоти, Зинаида Серебрякова, Александр Ганский, Варвара Бубнова, Александр Яковлев, Николай Бенуа, Николай Дронников, Юрий Анненков, Филипп Малявин и другие.

На выставке также можно увидеть этюды неизвестных авторов, а также любительские зарисовки. Как отметили в Доме русского зарубежья, каждый экспонат представляет собой осколок разрушенного мира, который хранит в себе русский культурный код и историю скитаний. Разделы выставки отражают путь эмигранта: от трепетного прощания с родиной к возвращению. Среди них: "Россия покинутая: Осколки мира", "Пути эмиграции: Роза ветров рассеяния", "Возвращение: к России метафизической".

"Из России в Россию" - это не только название выставки, это суть пути русского эмигранта. Покидая Родину физически, он всю жизнь искал ее метафизически и находил - в творчестве, в любви, в памяти. Это и суть миссии Дома русского зарубежья: собирать разрозненные "осколки" этой великой духовной России и возвращать их на родину - в собрании, в памяти, в сердцах", - заключили в Доме русского зарубежья.