Ямпольская: детскую книжную карту будет курировать Минпросвещения

Советник президента отметила, что Минцифры будет оказывать необходимое техническое содействие в реализации программы с целью отбора книжных изданий, которые можно будет приобрести на средства такой карты

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ будет курировать новую детскую карту, компенсирующую затраты на покупку литературы. Об этом во время пленарного заседания "Книга и ребенок: ценности, воспитание, будущее" сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Федеральным органом исполнительной власти, который будет осуществлять администрирование по детской книжной карте, определено Министерство просвещения РФ. Мне кажется, это очень хорошее решение, потому что это то ведомство, где интересы чтения, просвещения и интересы ребенка объединяются", - сказала она.

Ямпольская отметила, что Минцифры России будет оказывать необходимое техническое содействие в реализации программы с целью отбора книжных изданий, которые можно будет приобрести на средства детской книжной карты. "На базе организаций, подведомственных Минпросвещения РФ, должен быть создан научный экспертный совет, а общественную экспертизу изданий планируется осуществлять на базе нашего Экспертного совета Российского книжного союза", - дополнила советник президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить в 2026 году программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Такие карты с номиналом в 3 тыс. рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Ямпольская предложила назвать ее "Золотой ключик".