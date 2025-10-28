В Старой Руссе впервые за 52 года модернизируют старейшую картинную галерею

Также будет проведен текущий ремонт и реставрация кровли старорусского Спасо-Преображенского монастыря, где расположена галерея

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник планирует модернизировать старейшую картинную галерею в Старой Руссе, экспозиция которой не обновлялась с 1974 года. Работы запланированы на 2026 год, сообщил генеральный директор музея Сергей Брюн на заседании попечительского совета.

"В следующем году запланированы работы по модернизации экспозиции картинной галереи, расположенной в соборе. В настоящее время экспозиция картинной галереи в Старой Руссе является "старейшей" в Новгородском музее-заповеднике, она не обновлялась с 1974 года", - сказал Брюн.

По его словам, сейчас посетителю предстает провинциальная, скромная и во многом обветшавшая экспозиция картин художников-земляков. Однако в собрании Старорусского филиала Новгородского музея хранятся уникальные коллекции работ двух мастеров поистине общероссийского и общесоюзного масштаба, уроженцев Новгородской земли и Старой Руссы - художника Василия Сварога и скульптора Николая Томского.

"Важно, чтобы уникальные коллекции этих художников обрели достойную подачу, и сама Старорусская картинная галерея преобразилась и прозвучала по-новому, притягивая внимание критиков, музейщиков, искусствоведов и посетителей со всей России", - добавил Брюн.

Также в рамках проекта при поддержке попечителей музея будет проведен текущий ремонт и реставрация кровли старорусского Спасо-Преображенского монастыря, где расположена галерея. Дополнительно в соборе оборудуют помещения открытого хранения фондов.