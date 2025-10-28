В ДНР прошла зрительская премьера фильма "Паромщик"

Картина рассказывает о жизни сельчан в историческое время воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, о личном выборе, верности себе и своим принципам

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Драмеди "Паромщик" режиссера Федора Попова показали в донецком кинотеатре "Звездочка", передает корреспондент ТАСС.

Зрительская премьера собрала десятки дончан. Действие фильма происходит в запорожском селе весной - летом 2022 года. В центре сюжета - паромщик Константиныч, которого сыграл Артем Алексеев. Он оказывается перед выбором - уехать с женой и дочерью в Польшу или остаться на Родине. Фильм рассказывает о жизни сельчан в историческое время воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, о личном выборе, верности себе и своим принципам.

"Идея [фильма] говорится в названии - "Паромщик". Он возит из России в Малороссию, идея - дружба, - сказал ТАСС актер Евгений Воскресенский, сыгравший худрука сельского ДК. - Мы один народ. В общем-то, тут показана жизнь народа в эти трудные месяцы и годы. Это реальные события в фильме - 2022 года".

Он добавил, что съемки проходили в Таганроге и его окрестностях. "Я очень рад, что в художественном кино отобразится моя жизнь, <...> когда мы переживаем вот эти трудные дни. Мы в сердце переживаем, а тут будет еще на экране отображена эта наша жизнь в это время. Для меня было очень важно, что это реальные события и будут в художественном образе представлены будущим поколениям", - отметил собеседник агентства.

Фильм снят в жанре драмеди. Режиссер Федор Попов высказался за то, чтобы о воссоединенных регионах снимали разножанровое кино. Это позволит охватить более широкую аудиторию зрителей. По его словам, фильм "Паромщик" покажут по федеральному телевидению, также уже заключены договоры с онлайн-платформами, чтобы картина была доступна для просмотра в интернете. "Кино - это идеология, это воспитание, это культура. Конечно, фильмы должны быть разные. Когда ушел Голливуд, надо сейчас - для этого нужны годы, не один год, два-три-четыре года, - создавать картины, чтобы и количественно, и качественно, чтобы они изменялись, чтобы они были реально интересны нашему зрителю", - сказал журналистам Попов.

Премьера фильма состоялась 22 октября в Москве, выход в прокат намечен на 30 октября. В картине снялись Артем Алексеев, Наталья Бергер, Евгений Воскресенский, Наталия Медведева, Светлана Пермякова, Эдуард Радзюкевич и другие. Фильм создан под эгидой компании "Иннопрактика", при финансовой поддержке АО "Газпромбанк" и Фонда кино. ТАСС - информационный партнер картины.