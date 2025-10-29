В Каире открылся фестиваль российского документального кино

Он продлится до 30 октября

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Фестиваль российского документального кино "RT.Док: Время наших героев" открылся в Каирской опере, передает корреспондент ТАСС с места событий. Подобные мероприятия служат народной дипломатии и способствуют "наведению мостов" между государствами, убеждена глава документального вещания телеканала RT Екатерина Яковлева.

"Цель фестиваля одна - народная дипломатия, ведь то, что не удается политикам, часто удается деятелям искусства и простым людям через кино, музыку, танец. Мы выражаем свое видение мира и наводим культурные мосты, которые сейчас особенно нужны нам всем", - подчеркнула она в беседе с ТАСС. По ее оценке, египетская публика тепло приняла российские документальные фильмы и проявила к ним значительный интерес. Яковлева рассказала, что после Египта документалисты планируют продемонстрировать свои работы в Ливане, Сербии, Боснии и Герцеговине и в Никарагуа.

"Герои, о которых мы говорим и снимаем фильмы, - это все люди, которые выполняют свою работу на 200%. Речь здесь не только о наших корреспондентах, но и о поэтах, музыкантах, литераторах, медиках и священнослужителях", - резюмировала глава документального вещания телеканала.

На торжественном открытии фестиваля выступил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Церемонию, прошедшую в здании Каирской оперы, вела титулованная египетская телеведущая Мона Сальман. Со сцены прозвучали советские песни военных лет "Катюша" и "Смуглянка" в исполнении египетского музыкального коллектива.

Фестиваль в Египте продлится до 30 октября. В его рамках состоятся не только показы документальных фильмов российского и египетского производства, но и мастер-классы, образовательные программы и дискуссии с участием сценаристов и режиссеров из обеих стран. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.